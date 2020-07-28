Fenerbahçe transferde rotayı Felipe Caicedo'ya çevirdi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, Serie A'da bu sezon 9 gol atan 31 yaşındaki yıldız için nabız yokladığı ifade edildi.
Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriç'in ayağına bakan Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği oyunculardan birinin de Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Serie A'da bu sezon 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Caicedo'nun menajeri ile temasa geçerek nabız yokladığı belirtildi.
MAN. CITY'DE OYNADI
Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak başkent ekibinin forvete yapacağı yeni takviyeler nedeniyle Caicedo'yu gözden çıkaracağı ifade edildi. Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durması bekleniyor.
- 28.7.2020
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti
- TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler
- Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları
- Spor camiasından Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajI!
- Amerika'da Radamel Falcao çılgınlığı! Stat kapısına dayandılar ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe transferde rotayı Felipe Caicedo'ya çevirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.