Fenerbahçe transferde rotayı Felipe Caicedo'ya çevirdi!

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriç'in ayağına bakan Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği oyunculardan birinin de Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Serie A'da bu sezon 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Caicedo'nun menajeri ile temasa geçerek nabız yokladığı belirtildi.

MAN. CITY'DE OYNADI

Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak başkent ekibinin forvete yapacağı yeni takviyeler nedeniyle Caicedo'yu gözden çıkaracağı ifade edildi. Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durması bekleniyor.