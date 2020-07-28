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28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Caicedo hamlesi! Süper Lig devi devrede

transferde rotayı 'ya çevirdi!

Fenerbahçe transferde rotayı Felipe Caicedo'ya çevirdi!

çalışmalarını sürdüren , Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü 'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, Serie A'da bu sezon 9 gol atan 31 yaşındaki yıldız için nabız yokladığı ifade edildi.

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriç'in ayağına bakan , yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği oyunculardan birinin de Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Serie A'da bu sezon 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Caicedo'nun menajeri ile temasa geçerek nabız yokladığı belirtildi.

MAN. CITY'DE OYNADI
Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak başkent ekibinin forvete yapacağı yeni takviyeler nedeniyle Caicedo'yu gözden çıkaracağı ifade edildi. , Malaga, Espanyol ve Lokomotif gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durması bekleniyor.

  1. 28.7.2020
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