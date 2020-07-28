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28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de işler karıştı! Büyük pişmanlık...

F.Bahçe'de işler karıştı! Büyük pişmanlık...

F.Bahçe'de işler karıştı! Büyük pişmanlık...

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans gösteren Fenerbahçe'de gelecek sezon hareketliliği sürüyor. Tüm bu çalışmaların yanında sarı-lacivertlilerde bazı isimlerle alakalı da pişmanlık yaşanıyor. Bu isimlerden biri de Comolli ve ikilisinin “Oyuncu ile devam edilmeli” önerisinde bulunduğu Nabil Dirar...

Gelecek sezon için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef mutlak şampiyonluk. Transferde de girişimlerini sürdüren Sarı Kanarya birçok isimle temaslarına devam ederken, sözleşme yenilenen Nabil Dirar ile alakalı bir pişmanlık söz konusu...

Milliyet'in haberine göre; 2017 yaz ayı döneminde Monaco'dan transfer edilen futbolcu, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar'dan ne kendisini takıma katan ne de vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek Dirar için teknik heyetten bir rapor istedi. Sportif direktör Comolli ile Yanal'ın verdiği "Dirar ile sözleşme yenilenmeli" raporu sonrasında oyuncuya iki yıllık imza attırıldı.

Bu anlaşma imzalandıktan sonra futbolcu da ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası maç içi ve dışındaki rahat tavırları tepki çekmeye başladı.

Son olarak Emre Belözoğlu ile antrenmanda gerginlik yaşayan futbolcu, idmandan çıkarılmıştı. Yeni sezonda benzer tavırlara ve kötü performansına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirecek.

Benzer bir düşüş için de söz konusu... Futbolcu sezon başından itibaren müthiş bir çıkış ve performans yakalamıştı. Ancak aralık ayındaki anlaşma sonrası orta saha oyuncusunda da ciddi bir düşüş yaşandı. Dirar kadar rahat hareketleri söz konusu olmasa da, saha içindeki performansı ciddi şekilde düştü.

  1. 28.07.2020
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