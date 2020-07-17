Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yumruklar konuştu! Emre Belözoğlu'ndan Dirar'a... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de yumruklar konuştu! Emre Belözoğlu'ndan Dirar'a...

'de son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertlilerde istenmeyen bir olay gerçekleşti. ve Nabil , antrenmanda kavga ederken küfürler ve yumruklar havada uçuştu. İşte detaylar...

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren 'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.

Yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan , bir pozisyonda Nibal ile tartıştı.

Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu.

Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.

Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

TÜM TAKIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi.

Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı. Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı.

Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor. Gelecek sezon Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun bu yaşananlardan sonra Dirar'ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa Kanarya sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.

Emre Belözoğlu ve Dirar arasında gerginlik!

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli kulüp, konu ile ilgili resmi yayın organından açıklama yaparken, şu ifadelere yer verdi;

"Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 12:21
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