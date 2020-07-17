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Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
Son dakika Fenerbahçe haberi... Bu sezon oldukça kötü bir form grafiği tutturan, haftalar öncesinde şampiyonluğa havlu atan ve Avrupa kupalarını da büyük ölçüde riske atan Fenerbahçe'nin başarısızlığının arkasında yatan en önemli detay ortaya çıktı.
17 Temmuz 2020 Cuma 10:17
Güncelleme: 17.07.2020 10:52
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Fenerbahçe'de üst üste 2. sezonda ilk 4 hattından uzaklaşmak ve yaşanan hayal kırıklığının etkileri devam ediyor. Özellikle savunma hattındaki çöküş takımı zora soktu.
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Sezon başındaki planlamanın etkileri şimdiyi buldu. O dönem Damien Comolli'nin sportif direktör olduğu, Ersun Yanal'ın da teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Fenerbahçe'de alınan kararlar olumsuz bir tablo yarattı.
Sözleşmesi biten Martin Skrtel'le süreç istenilen gibi gitmedi ve orta yol bulunamayarak yollar ayrıldı. Defans hattına transfer aranırken gündeme gelen Simon Kjaer de belindeki sakatlık riski nedeniyle teknik heyet tarafından sıcak bakılmadı.
O dönemde Damien Comolli'nin devreye girmesiyle Zanka ve Rami ikilisi geldi.
Zanka için Hudderfield'a 2 milyon euro bonservis verilirken, Rami bedelsiz gelse de imza parası ve maaş gibi detaylarla iki stopere 5 milyon euroya yakın para gitti.