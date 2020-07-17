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17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Moussa Sow için sürpriz transfer gelişmesi! Hangi ülkeye gidiyor?

oluyor! Sürpriz tercih...

Moussa Sow transfer oluyor! Sürpriz tercih...

Bir dönemin ülkemizde ve Bursaspor formaları terleten 'un yeni takımı belli oluyor. Senegal basınında yer alan habere göre oyuncu, kariyerini Brezilya'da devam ettirebilir. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen ve şampiyonluk yaşayan için Senegal'de sürpriz bir haber gündeme geldi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 34 yaşındaki golcü futbolcu, Brezilya kulüplerine gönerildi. Şu an için kulüp ismi verilmezken, oyuncunun kariyerine Brezilya'da edebileceği bilgisi verildi.

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Öte yandan Brezilya Ligi ekiplerinden Fortaleza'nın yöneticileri, oyuncunun henüz kendilerine teklif edilmediğini ancak bir çok yabancı oyuncuyla temasta olduklarını kaydetti.

Kariyeri boyunca 460 müsabakada rol alan Moussa Sow, 162 gol kaydederken 52 asist üretti. Öte yandan Sow, yaklaşık 10 aydır herhangi bir takımda forma giymiyor.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 13:37
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