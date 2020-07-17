Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yıldız isim görüşmelere başladı! Sözleşme feshi...

'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih...

Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih...

'nin yıldız ismi , ayrılık noktasına geldi. Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde kalmak istemeyen yıldız ismin, kulüpten ayrılmak için görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin yıldız ismi , sarı lacivertlilerle ayrılık noktasında geldi.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılmak istediği aktarılan Sloukas'ın, özellikle Obradovic'in ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde kalmak istemediği ve bunu kafasında netleştirdiği aktarıldı.

OLIMPIAKOS'A GİDİYOR
Aynı zamanda Sloukas'ın, Olimpiakos koçu Georgios Bartzokas tarafından beklenildiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu ilişkiden haberdar olduğu ve oyuncuya saygı duyduğu okuyuculara aktarıldı.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 15:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA