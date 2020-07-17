Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih...
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kostas Sloukas, ayrılık noktasına geldi. Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde kalmak istemeyen yıldız ismin, kulüpten ayrılmak için görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kostas Sloukas, sarı lacivertlilerle ayrılık noktasında geldi.
Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.
Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılmak istediği aktarılan Sloukas'ın, özellikle Obradovic'in ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde kalmak istemediği ve bunu kafasında netleştirdiği aktarıldı.
OLIMPIAKOS'A GİDİYOR
Aynı zamanda Sloukas'ın, Olimpiakos koçu Georgios Bartzokas tarafından beklenildiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu ilişkiden haberdar olduğu ve oyuncuya saygı duyduğu okuyuculara aktarıldı.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 15:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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