Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kostas Sloukas, sarı lacivertlilerle ayrılık noktasında geldi.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılmak istediği aktarılan Sloukas'ın, özellikle Obradovic'in ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde kalmak istemediği ve bunu kafasında netleştirdiği aktarıldı.

OLIMPIAKOS'A GİDİYOR

Aynı zamanda Sloukas'ın, Olimpiakos koçu Georgios Bartzokas tarafından beklenildiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu ilişkiden haberdar olduğu ve oyuncuya saygı duyduğu okuyuculara aktarıldı.