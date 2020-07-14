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14 Temmuz 2020, Salı
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Perotti’ye 2 teklif var

Perotti’ye 2 teklif var

'nin resmen talip olduğu 'nın 'nin babası, "Diego'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı var. Avrupa'dan iki tane teklifin olduğunu ve onu etmeyi çok istediklerini biliyorum" dedi.

'nin resmen talip olduğu 'nın 'nin babası, "Diego'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı var. Avrupa'dan iki tane teklifin olduğunu ve onu etmeyi çok istediklerini biliyorum" dedi. Eski bir Boca oyuncusu olan Hugo Perotti, oğlunun da teklif gelirse Boca'yı seçeceğini iddia etti.
  1. 14.7.2020
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