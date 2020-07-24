Yunan basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin gözdesine Türkiye'den bir talip daha - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin gözdesi için bir başka Türk takımı devrede

Yunan basınından sürpriz iddia! 'nin gözdesi Akpom'a Türkiye'den talip

Yunan basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin gözdesi Akpom'a Türkiye'den talip

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce PAOK'ta forma giyen Akpom'a kanca atmıştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde golcü futbolcu için dev bir rekabetin başladığını ifade ederken, Türkiye'den sarı lacivertlilere bir rakibin daha çıktığı kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan 'de PAOK'un golcüsü Akpom'un, listenin üst sıralarına yazıldığı duyurulmuştu.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Akpom'un transferi için devreye giren tek kulüp Fenerbahçe değil. Yıldız isme sarı lacivertlilerle beraber bir Türk takımı daha talip oldu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ismi sır gibi saklanan bu kulübün Akpom transferi için PAOKlu yöneticilerle transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.

PAOK SATACAK
Öte yandan Akpom'un Haziran 2021'de sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Akpom'un satışına onay verileceği kaydedildi.

, bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 12:18
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