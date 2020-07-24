Yunan basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin gözdesi Akpom'a Türkiye'den talip
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce PAOK'ta forma giyen Akpom'a kanca atmıştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde golcü futbolcu için dev bir rekabetin başladığını ifade ederken, Türkiye'den sarı lacivertlilere bir rakibin daha çıktığı kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de PAOK'un golcüsü Akpom'un, listenin üst sıralarına yazıldığı duyurulmuştu.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre Akpom'un transferi için devreye giren tek kulüp Fenerbahçe değil. Yıldız isme sarı lacivertlilerle beraber bir Türk takımı daha talip oldu.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ismi sır gibi saklanan bu kulübün Akpom transferi için PAOKlu yöneticilerle transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.
PAOK SATACAK
Öte yandan Akpom'un Haziran 2021'de sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Akpom'un satışına onay verileceği kaydedildi.
Chuba Akpom, bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 12:18
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'nin gözdesi Akpom'a Türkiye'den talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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