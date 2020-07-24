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Günün bomba iddiası! "Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif aldı"
Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş belli olurken, sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Maaşını alamadığı gerekçesiyle yönetimle sorun yaşadığı ifade edilen tecrübeli ismin, Fenerbahçe'den teklif aldığı öne sürüldü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Temmuz 2020 Cuma 11:12
Güncelleme: 24.07.2020 11:44
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Sezonu istediği sıralamada bitiremeyen Galatasaray'da, yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişiklik olması bekleniyor.
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Gerek kiralık oyuncuların fazlalığı gerekse sözleşmelerinin sonuna gelen isimler nedeniyle sarı-kırmızılı takımda ayrılıklar peş peşe geliyor.
Son olarak takımda pandemi dönemi nedeniyle maaşını alamadığı için bazı isimlerin kulübe ihtar çektiği ifade edilmiş, kulüpten isim verilmese de olayı doğrulayan bir açıklama gelmişti.
Cezayir basınından Competition, bu oyunculardan birinin de Sofiane Feghouli olduğunu yazdı. Yıldız ismin maaşını alamadığı için Galatasaraylı yöneticilerle önce kısa mesaj yoluyla iletişim kurduğu ancak "Kendine takım bul" yanıtı nedeniyle işi kontrat feshine kadar götürebileceği aktarıldı.
Oyuncunun sarı-kırmızılı takımla ipleri koparma noktasına geldiği kaydedilirken, bir de gündeme bomba gibi düşen bir iddia paylaşıldı.