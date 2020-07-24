Günün bomba iddiası! "Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif aldı"

Cezayir basınından Competition, bu oyunculardan birinin de Sofiane Feghouli olduğunu yazdı. Yıldız ismin maaşını alamadığı için Galatasaraylı yöneticilerle önce kısa mesaj yoluyla iletişim kurduğu ancak "Kendine takım bul" yanıtı nedeniyle işi kontrat feshine kadar götürebileceği aktarıldı.