Fenerbahçe'de dev operasyon! 10 ayrılık 2 imza

Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle sezonu 7. bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'de gelecek sezon harekatı dün itibariyle başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni sportif direktör Emre Belözoğlu gelecek sezonun yapılanması için önce gidecek oyuncularla ilgili sorunları çözmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi "gidecekler" planı şöyle:



TEK İSTİSNA GUSTAVO OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Verimsiz yabancılardan talibi çıkan hemen gönderilecek. Bu isimlerin başında Zajc ve Jailson geliyor. Bunun yanı sıra Garry Rodrigues ve Dirar ayrılmak istemeleri durumunda kalmalarında ısrarcı olunmayacak. Kiradan dönecek Zanka ve Frey'e takım bulmaları talimatı verilecek. Luiz Gustavo ise çok iyi bir teklif gelmemesi halinde kalacak.



FALETTE İÇİN GİRİŞİM YAPILACAK

Kiralık sözleşmesi biten Simon Falette için Frankfurt'la masaya oturulacak. Oyuncunun uygun bir bonservis bedeli olması halinde alternatif stoper olarak kadroda tutulması gündemde. Sözleşmesi biten oyuncular Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım'a yeni sözleşme önerilmeyecek. Tolga Ciğerci'nin bir yıllık opsiyonu kullanılacak.



VEDAT'A TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe, talipleri olan Vedat Muriqi için resmi teklif bekliyor. Kosovalı golcü, uygun bonservis bedeline ulaşmadığı sürece takımda tutulacak. Ancak 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse Vedat'ın satışına onay çıkacak. Vedat bu bedellere satılırsa, başka yüksek bedelli satış olmayacak. Bonservis gideri bu bütçeden karşılanacak.