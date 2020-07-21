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Vedat Muriqi'ye ne oldu? O istatistik...

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, ligin ilk yarısında fırtına gibi esiyordu. Ancak Muriqi, 2. yarıdaki istatistiği ile akıllara 'Vedat'a ne oldu?' sorularını getirdi. İşte detaylar...

21 Temmuz 2020 Salı 10:32 Güncelleme: 21.07.2020 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





