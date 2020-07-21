Vedat Muriqi'ye ne oldu? O istatistik...

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, ligin ilk yarısında fırtına gibi esiyordu. Ancak Muriqi, 2. yarıdaki istatistiği ile akıllara 'Vedat'a ne oldu?' sorularını getirdi. İşte detaylar...
21 Temmuz 2020 Salı 10:32
Güncelleme: 21.07.2020 10:38
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Süper Lig'de ilk yarıda attığı gollerle parlayan, birçok otorite tarafından 'yılın transferi' olarak değerlendiren ve Fenerbahçeli taraftarın gönlüne taht kuran Vedat Muriqi, ikinci yarının ise en büyük hâyâl kırıklığı oldu.
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Transfer dedikodularının etkisinde kalarak müthiş bir gerileme içine giren Kosovalı golcü, ilk yarıdaki performansını adeta mumla aratırken, gördüğü kartlarla da tartışılan bir isim haline geldi.
İKİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
İkinci yarının ilk maçında Gaziantep FK karşısında, cezasını kupa maçında çekip, Başakşehir lig maçında oynamak için bilerek ikinci sarı kartı gördüğü yönünde suçlanan ve PFDK'da yapılan inceleme sonucunda ceza almaktan kurtulan Muriqi, son Beşiktaş karşılaşmasında Vida'ya sert girerek oyundan atılınca sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
KUPADA 4 MAÇTA 2 GOL İlk yarıda oynadığı 16 maçta 10 gol 3 asistle yapan yıldız oyuncu, ikinci yarı ise forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 5 gol 3 asist yaparak ilk yarı performansının çok gerisinde kaldı.
Sezonu 32 maçta 15 gol, 6 asistle tamamlayan Kosovalı oyuncu forma giydiği 4 kupa maçında da 2 gol attı, 1 asist yaptı.