Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları son buldu ve Alanyaspor'dan ayrılacak olan Erol Bulut ile anlaşma sağlandı. 45 yaşındaki çalıştırıcının Türkiye Kupası finalinin ardından sarı-lacivertli takımın başına geçeceği öğrenilirken sözleşme detayları da belli oldu.
Alanyaspor'da iyi bir sezonu geride bırakan Erol Bulut, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından uzun süredir teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 45 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli takımın başarısı için uğraş verecek.
1+3 YILLIK ANLAŞMA!
Ajansspor'un haberine göre, Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak. Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu.
KUPA KAZANIP GELMEK İSTİYOR
Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak. 45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra Akdeniz ekibine veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.
- 24.07.2020
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Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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