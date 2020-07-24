Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

'de! İşte sözleşme detayları

Erol Bulut Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

'de uzun süredir devam eden arayışları son buldu ve 'dan ayrılacak olan ile anlaşma sağlandı. 45 yaşındaki çalıştırıcının finalinin ardından sarı-lacivertli takımın başına geçeceği öğrenilirken sözleşme detayları da belli oldu.

'da iyi bir sezonu geride bırakan , futbolculuk döneminde formasını giydiği 'ye olarak geri dönüyor.

'ın ayrılığının ardından uzun süredir teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 45 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli takımın başarısı için uğraş verecek.

1+3 YILLIK ANLAŞMA!
Ajansspor'un haberine göre, Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak. Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu.

KUPA KAZANIP GELMEK İSTİYOR
Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz'da Ziraat Finali'nde ile karşılaşacak. 45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra ekibine veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.

  1. 24.07.2020
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