Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son 2 sezonda ilk 5 içerisinde yer alamayan ve son 6 sezondur şampiyonluk göremeyen sarı lacivertliler için 2019-20 sezonu da hüsranla sonuçlanmıştı. Öte yandan Kanarya'da sezonun tek kazanımı oldu! Genç yetenek Ferdi Kadıoğlu... Peki Ferdi'nin gelişimi nasıl oldu? İşte Emre Belözoğlu efekti...
21 Temmuz 2020 Salı 11:45
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kaybetse de Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans camia için teselli oldu.
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Takımın şampiyonluk iddiasını kaybetmesi ve Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra genç futbolcu daha çok şans bulmaya başladı.
Ferdi, Emre Belözoğlu'nun takımın kontrolünü alması ve teknik direktör olarak Tahir Karapınar'ın sezon sonuna kadar takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişilmez ismi haline geldi.
Beşiktaş derbisinde özellikle bir pozisyon var ki herkesi çok etkiledi. Tecrübeli ve sert savunmacı Vida'nın üzerine topla çekinmeden giden Ferdi'yi, Hırvat stoper ancak faul yaparak durdurdu.
Ferdi'nin her maç üzerine koyması ve derbideki özgüvenli performansının arkasında birçok faktör bulunuyor.