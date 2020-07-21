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Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son 2 sezonda ilk 5 içerisinde yer alamayan ve son 6 sezondur şampiyonluk göremeyen sarı lacivertliler için 2019-20 sezonu da hüsranla sonuçlanmıştı. Öte yandan Kanarya'da sezonun tek kazanımı oldu! Genç yetenek Ferdi Kadıoğlu... Peki Ferdi'nin gelişimi nasıl oldu? İşte Emre Belözoğlu efekti...

21 Temmuz 2020 Salı 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





