Lucescu Kiev’de

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdi. 75 yaşındaki çalıştırıcı ile opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 2017-2019 yılları arasında A Milli Takımı çalıştıran Lucescu, Ukrayna'da uzun yıllar Shakhtar Donetsk'te görev yapmıştı.