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24 Temmuz 2020, Cuma
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Lucescu Kiev’de

Lucescu Kiev’de

Ukrayna ekibi , teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. 75 yaşındaki çalıştırıcı ile opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 2017-2019 yılları arasında A çalıştıran Lucescu, Ukrayna'da uzun yıllar Shakhtar Donetsk'te görev yapmıştı.

Ukrayna ekibi , teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. 75 yaşındaki çalıştırıcı ile opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 2017-2019 yılları arasında A çalıştıran Lucescu, Ukrayna'da uzun yıllar Shakhtar Donetsk'te görev yapmıştı.

  1. 24.7.2020
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