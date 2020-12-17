Haberler Avrupa’dan Futbol Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor 6 hafta sonra golle döndü | Llanera Celta Vigo: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da forma giyen 6 hafta sonra golle döndü | Llanera Celta Vigo: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. turunda deplasmanda Llanera'ya konuk oldu. Karşılaşma ve 'un formasını giydiği Celta Vigo'nun 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Uzun süren sakatlığın ardından sahalara dönen Emre Mor'da takımına 1 gollük katkıda bulundu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 01:18
Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor 6 hafta sonra golle döndü | Llanera Celta Vigo: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. turunda , 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.

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