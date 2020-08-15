Willian’dan 3 yıllık imza

Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, Shakhtar Donetsk ve Chelsea'da, 6 lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.