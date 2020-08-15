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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’dan 3 yıllık imza

Willian’dan 3 yıllık imza

, ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, ve Chelsea'da, 6 lig ve 2 şampiyonluğu yaşadı.

, ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, ve Chelsea'da, 6 lig ve 2 şampiyonluğu yaşadı.

  1. 15.8.2020
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