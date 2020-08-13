Mesut Özil noktayı koydu! "Son güne kadar Arsenal'de kalacağım"
İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, takımdaki geleceğine ilişkin tartışmalar üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Menajer Arteta ile arasının iyi olmadığı ifade edilen başarılı oyuncu, İngiliz ekibinden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararı kendisinin vereceğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. The Athletic'e konuşan deneyimli oyuncu, sözleşmesinin 1 yılı kaldığı için Arsenal'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. "Son güne kadar Arsenal'de kalacağım" diyen yıldız futbolcu sözlerine şöyle devam etti:
Bazı şeyler zor geçiyor ama Arsenal'i çok seviyorum. Her şeyimi bu kulübe vereceğim. Bu tarz durumlar beni hiç zayıflatmaz aksine güçlendirir. Geçmişte neler yapabildiğimi gösterdim, yeniden göstereceğim. Buradan ne zaman ayrılacağıma ben karar veririm, başkaları değil.
Mesut Özil, 2013 yılında Arsenal'e, 42.4 milyon sterlin karşılığında İspanyol devi Real Madrid'den transfer olmuştu. Bu sezon Premier Lig'de 18 maça çıkan tecrübeli isim, sadece 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
- 13.08.2020
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Mesut Özil noktayı koydu! "Son güne kadar Arsenal'de kalacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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