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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’in yeni ‘Trent’i

Premier Lig’in yeni ‘Trent’i

İngiltere 'de sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü, 'dan - Arnold kazandı. 21 yaşındaki İngiliz sağ bek, taraftarlar ve uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla rakiplerini geride bıraktı.

İngiltere 'de sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü, 'dan - Arnold kazandı. 21 yaşındaki İngiliz sağ bek, taraftarlar ve uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla rakiplerini geride bıraktı. Liverpool formasıyla göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Trent, bu sezon 49 maçta forma giyerken; 4 gol ve 15 asistle yıldızını parlattı.

  1. 15.8.2020
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