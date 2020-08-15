Premier Lig’in yeni ‘Trent’i
İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü, Liverpool'dan Trent Alexander- Arnold kazandı. 21 yaşındaki İngiliz sağ bek, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla rakiplerini geride bıraktı.
İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü, Liverpool'dan Trent Alexander- Arnold kazandı. 21 yaşındaki İngiliz sağ bek, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla rakiplerini geride bıraktı. Liverpool formasıyla göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Trent, bu sezon 49 maçta forma giyerken; 4 gol ve 15 asistle yıldızını parlattı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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