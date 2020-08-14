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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal transferi resmen duyurdu! Yeni formayı giydi

resmen 'de!

Willian resmen Arsenal'de!

Son olarak forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu , bir diğer İngiliz ekibi 'e oldu. Yıldız isim, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden , yeni transferini sosyal medya hesaplarından resmen duyurdu. temsilcisi, ile sözleşmesi bittiğinden beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu 'ı renklerine bağladığını açıkladı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, yeni takımına 3 yıllık imza attı.

Kariyerine Corinthians'ta başlayan Willian, ve Anji formaları giydikten sonra Chelsea'ye olmuştu. Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.

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  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 12:34
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