Son olarak Chelsea forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'e transfer oldu. Yıldız isim, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni transferini sosyal medya hesaplarından resmen duyurdu. Londra temsilcisi, Chelsea ile sözleşmesi bittiğinden beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Willian'ı renklerine bağladığını açıkladı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, yeni takımına 3 yıllık imza attı.
Kariyerine Corinthians'ta başlayan Willian, Shakhtar Donetsk ve Anji formaları giydikten sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.
?? New club. New colours. New beginnings.— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020
?? Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! ?? pic.twitter.com/B7Tl01BXLe
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 12:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Willian resmen Arsenal'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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