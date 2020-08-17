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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yılın en iyisi De Bruyne

Yılın en iyisi De Bruyne

'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü, 'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne kazandı.

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü, 'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne kazandı. Geçen sezon ligi 13 gol ve 20 gol pasıyla tamamlayan 29 yaşındaki Belçikalı yıldız, formasıyla 2002-03 sezonunda 'nin kırdığı ligin asist krallığı rekorunu egale etmişti.
  1. 17.8.2020
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