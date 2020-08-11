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11 Ağustos 2020, Salı
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, Danimarkalı futbolcu 'i transfer etti

Tottenham, Danimarkalı futbolcu Hojbjerg'i transfer etti

ekiplerinden , orta saha oyuncusu Pierre-Emile 'i renklerine bağladı.

ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan için 'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

  1. 11.08.2020
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