İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i renklerine bağladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Hojbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.
Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/0iATC49616— Fotomaç (@fotomac) August 11, 2020
- 11.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham, Danimarkalı futbolcu Hojbjerg'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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