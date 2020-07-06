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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Nemanja Matic'ten 3 yıllık imza!

Nemanja Matic 'la nikah tazeledi

Nemanja Matic Manchester United'la nikah tazeledi

orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in sözleşmesini uzattı. Kırmızı şeytanlar resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız futbolcu ile 3 yıllık yeni kontrat yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile 2023'ün Haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Matic, "Oyuncu olarak kariyerimde başarabileceğim çok şey var ve bunu ile yapmak benim için büyük bir onur olacak." ifadesini kullandı.

2017 yılında 'den transfer edilen ve Manchester United'da toplam 114 maça çıkan Matic, bu sezon oynadığı 27 maçta 1 gol kaydetti.

  1. 06.07.2020
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