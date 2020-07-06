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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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1.7 milyon forma sattı

Liverpool 1.7 milyon forma sattı

 Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindiren , dünyanın dört bir yanında forma satmaya devam ediyor. İngiliz devi tam 1.7 milyon forma sattı. Uzakdoğu ve pazarında da ciddi oranda yapan Liverpool'u M.United takip ediyor.

Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindiren , dünyanın dört bir yanında forma satmaya devam ediyor. İngiliz devi tam 1.7 milyon forma sattı. Uzakdoğu ve pazarında da ciddi oranda yapan Liverpool'u M.United takip ediyor.

  1. 6.7.2020
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