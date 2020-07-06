Liverpool 1.7 milyon forma sattı

Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindiren Liverpool, dünyanın dört bir yanında forma satmaya devam ediyor. İngiliz devi tam 1.7 milyon forma sattı. Uzakdoğu ve ABD pazarında da ciddi oranda forma satışı yapan Liverpool'u M.United takip ediyor.