Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa'yı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattı için oldukça kritik olan mücadelede Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool karşısında mutlak 3 puana ihtiyacı olan Aston Villa 27 puan ile 18. sırada yer alıyor. Liverpool'da Xherdan Shaqiri ve Joel Matip bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aston Villa'da ise Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett maçta oynayamayacak.
LIVERPOOL-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool-Aston Villa maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL-ASTON VILLA MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Arnold, Alex, Fabinho, Keita, Salah, Origi, Mane
Aston Villa: Reina, Konsa, Hause, Mings, Taylor, Douglas Luiz, McGinn, El Ghazi, Grealish, Trezeguet, Davis
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 17:58
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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