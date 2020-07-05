Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool-Aston Villa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattı için oldukça kritik olan mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool karşısında mutlak 3 puana ihtiyacı olan Aston Villa 27 puan ile 18. sırada yer alıyor. Liverpool'da Xherdan Shaqiri ve Joel Matip bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aston Villa'da ise Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett maçta oynayamayacak.

LIVERPOOL-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Aston Villa maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL-ASTON VILLA MAÇI 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Arnold, Alex, Fabinho, Keita, Salah, Origi, Mane

Aston Villa: Reina, Konsa, Hause, Mings, Taylor, Douglas Luiz, McGinn, El Ghazi, Grealish, Trezeguet, Davis

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 17:58
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