Sane pazarlığı!

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Leroy Sane'nin yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve ayrılmak istediğini açıklamıştı. 24 yaşındaki Alman futbolcuya hemen Bayern Münih talip oldu. Panzerler, yıldız kanat oyuncusu için 60 milyon euro'luk dev bir teklif yaptı. İngiliz ekibi ise 2016'da Schalke'den 52 milyon euro'ya aldığı Sane'ye 150 milyon euro'luk fiyat biçti. 30 Haziran 2021'de boşa çıkacak Sane için pazarlıklar sürecek. City'de 135 maça çıkan Sane 39 gol atıp, 45 de asist yaptı.