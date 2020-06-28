Sane pazarlığı!
Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi olan ve ayrılmak isteyen Leroy Sane için B. Münih 60 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibi ise 150 milyon euro istiyor.
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Leroy Sane'nin yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve ayrılmak istediğini açıklamıştı. 24 yaşındaki Alman futbolcuya hemen Bayern Münih talip oldu. Panzerler, yıldız kanat oyuncusu için 60 milyon euro'luk dev bir teklif yaptı. İngiliz ekibi ise 2016'da Schalke'den 52 milyon euro'ya aldığı Sane'ye 150 milyon euro'luk fiyat biçti. 30 Haziran 2021'de boşa çıkacak Sane için pazarlıklar sürecek. City'de 135 maça çıkan Sane 39 gol atıp, 45 de asist yaptı.
- 28.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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