Aston Villa 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU | ÖZET

Wolverhampton, Aston Villa'yı 1-0 geçerek 3 puana uzandı. Villa Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Leander Dendoncker kaydetti. Bu sonuçla Wolverhampton puanını 52'ye yükselterek maç fazlası ile 5. sıraya yükseldi ve Avrupa potasına girdi. Aston Villa ise 27 puanla 19. sırada kaldı.