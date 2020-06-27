Aston Villa 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU | ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Aston Villa, Wolverhampton'ı ağırladı. Konuk ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Wolverhampton, Aston Villa'yı 1-0 geçerek 3 puana uzandı. Villa Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Leander Dendoncker kaydetti. Bu sonuçla Wolverhampton puanını 52'ye yükselterek maç fazlası ile 5. sıraya yükseldi ve Avrupa potasına girdi. Aston Villa ise 27 puanla 19. sırada kaldı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 19:06
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aston Villa 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.