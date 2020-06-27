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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Rekor artık ’da

Rekor artık Liverpool’da

'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren , 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı.

'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren , 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı. 19. şampiyonluğunu alıp bitime 7 hafta kala ipi göğüsleyen Kırmızılar, bu alanda da lig rekoru kırmayı başardı.
  1. 27.6.2020
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