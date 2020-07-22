Manchester United 1-1 West Ham United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 1 puanı kurtardı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Manchester United 1-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Manchester United ile West Ham United zorlu mücadelede yenişemedi ve karşılaşma 1-1 berabere bitti.

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Manchester United 1 puana razı geldi. Karşılaşmanın ilk golünü 47. dakikada Michail Antonio kaydetti. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan Manchester United 51. dakikada genç yıldızı Greenwood'un attığı gol ile 1 puana razı geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 22:04
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