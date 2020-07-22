İngiltere Premier Lig'de haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. haftadaki dev maçta Chelsea'yi konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Kırmızılar 5-3'lük skorla kazanarak puanını 96'ya çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. 8 gollü muhteşem maçtan ev sahibi Liverpool 5-3 galip ayrıldı.
Şampiyon Liverpool'un gollerini 23'te Keita, 38'de Alexander-Arnold, 43'te Wijnaldum, 55'te Firmino ve 85'te Chamberlain kaydetti.
Chelsea'nin golleri ise 45'te Giroud, 61'de Abraham ve 73'te Pulisic'ten geldi.
Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 96'ya çıkarırken, Şampiyonlar Ligi2ne katılma yolunda yara alan Chelsea ise haftayı 63 puanla 4. sırada tamamladı.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 00:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool 5-3 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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