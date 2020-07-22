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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig 8 gollü düelloda zafer Liverpool'un!

5-3 | MAÇ SONUCU

Liverpool 5-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

'de haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden , 37. haftadaki dev maçta 'yi konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Kırmızılar 5-3'lük skorla kazanarak puanını 96'ya çıkardı.

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. 8 gollü muhteşem maçtan ev sahibi Liverpool 5-3 galip ayrıldı.

Şampiyon Liverpool'un gollerini 23'te Keita, 38'de Alexander-Arnold, 43'te Wijnaldum, 55'te Firmino ve 85'te Chamberlain kaydetti.

Chelsea'nin golleri ise 45'te Giroud, 61'de Abraham ve 73'te Pulisic'ten geldi.

Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 96'ya çıkarırken, Şampiyonlar Ligi2ne katılma yolunda yara alan Chelsea ise haftayı 63 puanla 4. sırada tamamladı.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 00:10
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