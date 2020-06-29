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29 Haziran 2020, Pazartesi
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''Pulusic Salah gibi olacak"

''Pulusic Salah gibi olacak"

menajeri , oyuncusu 'in büyük bir yıldıza dönüşeceğini söyledi. İngiliz menajer, "Henüz 21 yaşında ve gelişmeye açık. O; Sterling, Salah ve Mane'nin seviyesine yükselecektir" dedi.

menajeri , oyuncusu 'in büyük bir yıldıza dönüşeceğini söyledi. İngiliz menajer, "Henüz 21 yaşında ve gelişmeye açık. O; Sterling, Salah ve Mane'nin seviyesine yükselecektir" dedi.

  1. 29.6.2020
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