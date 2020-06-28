Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında 34 taraftar yaralandı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Şampiyonluk kutlamasında ağır bilanço! 34 taraftar...

'un şampiyonluk kutlamasında 34 taraftar yaralandı

Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında 34 taraftar yaralandı

'de 30 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşan 'un şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! Liverpool Valisi Anderson, kutlamalarda 34 kişinin yaralandığını açıklarken, 100 taraftarın da tutuklandığını bildirdi.

taraftarları, 'de 30 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu çılgınlr gibi kutladı. Sokağa akın eden binlerce taraftar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, bazı kendini bilmez holiganlar ise istenmeyen olaylar yaşanmasına sebep oldu.

Liverpool Valisi yaptığı açıklamada; şampiyonluk kutlamaları sırasında 3'ü ağır yaralı olmak üzere 34 insanın yaralandığını belirtti. Ayrıca, şehir merkezindeki bir bölgede de yangın çıktığı ifade edildi.

"TARİHİ BİNALARA İŞEDİLER"
BBC Merseyside'a konuşan Vali Joe Anderson, "Bu yapılanlar, Liverpool Futbol Kulübü'nün ve Liverpool şehrinin adını kötüye çıkaran hareketlerdir. Hayal kırıklığına uğradım. Sinirlendim. Üzüldüm. Bazı insanlar tarihi binaların merdivenlere işemişler. Çünkü, litrelerce bira içtiler. Kutlamalara katılanların %95'i örnek davranışlar sergiliyor ama %5'i şehrimizin ve Liverpool kulübünün iyi şöhretini lekeliyor" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"POLİSLERE SALDIRDILAR"
Liverpool Emniyet Müdürü Andy Cooke, "Şampiyonluk kutlamaları sırasında çocuklu aileler de vardı. Ailelerin olduğu kutlamalara bazı insanlar gölge düşürdü. Bu davranışlar kabul edilemez. Polislere de saldırılar yapıldı. Bazı memurlar atılan maddeler nedeniyle yaralandı. Bu nedenle 100 kişiyi toplumsal düzeni bozmak nedeniyle göz altına aldık" dedi.

LIVERPOOL: BU DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ
Liverpool'dan yapılan açıklamada ise, "Şehir hala bir toplumsal sağlık kriziyle savaşmaktadır. Bu davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Kovid-19'un ikinci dalgası tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle birlikte hareket etmeli ve bu tip davranışlardan kaçınmalıyız. Bu tehlikeleri atlatınca bir şampiyonluk geçidi ve kutlamaları düzenlenecektir. O eğlencede bu şampiyonluğu doyasıya kutlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

  1. 28.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında 34 taraftar yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA