Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında 34 taraftar yaralandı

Liverpool taraftarları, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu çılgınlr gibi kutladı. Sokağa akın eden binlerce taraftar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, bazı kendini bilmez holiganlar ise istenmeyen olaylar yaşanmasına sebep oldu.

Liverpool Valisi Joe Anderson yaptığı açıklamada; şampiyonluk kutlamaları sırasında 3'ü ağır yaralı olmak üzere 34 insanın yaralandığını belirtti. Ayrıca, şehir merkezindeki bir bölgede de yangın çıktığı ifade edildi.

"TARİHİ BİNALARA İŞEDİLER"

BBC Merseyside'a konuşan Vali Joe Anderson, "Bu yapılanlar, Liverpool Futbol Kulübü'nün ve Liverpool şehrinin adını kötüye çıkaran hareketlerdir. Hayal kırıklığına uğradım. Sinirlendim. Üzüldüm. Bazı insanlar tarihi binaların merdivenlere işemişler. Çünkü, litrelerce bira içtiler. Kutlamalara katılanların %95'i örnek davranışlar sergiliyor ama %5'i şehrimizin ve Liverpool kulübünün iyi şöhretini lekeliyor" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"POLİSLERE SALDIRDILAR"

Liverpool Emniyet Müdürü Andy Cooke, "Şampiyonluk kutlamaları sırasında çocuklu aileler de vardı. Ailelerin olduğu kutlamalara bazı insanlar gölge düşürdü. Bu davranışlar kabul edilemez. Polislere de saldırılar yapıldı. Bazı memurlar atılan maddeler nedeniyle yaralandı. Bu nedenle 100 kişiyi toplumsal düzeni bozmak nedeniyle göz altına aldık" dedi.

LIVERPOOL: BU DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ

Liverpool'dan yapılan açıklamada ise, "Şehir hala bir toplumsal sağlık kriziyle savaşmaktadır. Bu davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Kovid-19'un ikinci dalgası tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle birlikte hareket etmeli ve bu tip davranışlardan kaçınmalıyız. Bu tehlikeleri atlatınca bir şampiyonluk geçidi ve kutlamaları düzenlenecektir. O eğlencede bu şampiyonluğu doyasıya kutlayacağız." ifadeleri kullanıldı.