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24 Mayıs 2020, Pazar
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Bournemouth bir oyuncusunda corona virüsüne rastlandığını açıkladı

Bournemouth bir oyuncusunda corona virüsüne rastlandığını açıkladı

ekiplerinden Bournemouth, bir oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp, futbolcunun 7 günlük karantina sürecinin başladığını da bildirdi.

İngiltere 'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonucu pozitif çıkan iki kişiden birinin Bournemouth oyuncusu olduğu açıklandı.

Bournemouth Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü test sonucu pozitif çıkan söz konusu oyuncunun 7 günlük karantina sürecinin başladığı da belirtildi.

Liglerin yeniden başlatılması gündeme gelen İngiltere'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan ilk testlerde de 6 kişide yeni tip corona virüsü tespit edilmişti.

  1. 24.05.2020
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