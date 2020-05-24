Bournemouth bir oyuncusunda corona virüsüne rastlandığını açıkladı
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp, futbolcunun 7 günlük karantina sürecinin başladığını da bildirdi.
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonucu pozitif çıkan iki kişiden birinin Bournemouth oyuncusu olduğu açıklandı.
Bournemouth Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü test sonucu pozitif çıkan söz konusu oyuncunun 7 günlük karantina sürecinin başladığı da belirtildi.
Liglerin yeniden başlatılması gündeme gelen İngiltere'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan ilk testlerde de 6 kişide yeni tip corona virüsü tespit edilmişti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bournemouth bir oyuncusunda corona virüsüne rastlandığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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