Son dakika: TFF Sağlık Kurulu toplandı! Corona virüsü...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptığı duyuruldu. İşte detaylar...
TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.
TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 13:30
- Canlı yayında flaş yorum! "Erol Bulut dışında bir isim sürpriz olacak"
- Flaş sözler! "Diagne'nin takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok"
- Cristian Baroni: Brezilya'da dışarı çıkamıyoruz
- Juventus'un yıldızları Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı
- Yunus Emre Sel: Rahmi Anıl Başaran'la prensip anlaşmasına varıldı
- Yeni sezonda Fenerbahçe bambaşka! 2 imza birden...
- İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!
- Son dakika corona virüsü haberi: Ve müjdeli haber geldi! İşte virüste yeni tedavi yöntemi
- Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor
- Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF Sağlık Kurulu toplandı! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.