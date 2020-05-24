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24 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: toplandı! Corona virüsü...

Son dakika: TFF Sağlık Kurulu toplandı! Corona virüsü...

'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ""ne ilişkin 18 Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptığı duyuruldu. İşte detaylar...

, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan ""ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.

  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 13:30
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