Appiah'tan olay itiraf: Hapse girebilirdim!

Süper Lig'de 2005 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Stephen Appiah, ülkesinin basınına verdiği röportajda kariyeri hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ SEZONUMU BRESCIA'DA YAŞADIM"

Kariyerindeki en güzel günleri İtalya'da Brescia forması altında geçirdiğini belirten Ganalı eski yıldız, "Kariyerimdeki en iyi sezon, Brescia'da geçirdiğim sezondu. Küçük bir takımdı onlara transfer olduğumda ve ligde 6. sırayı almıştık. Kimse bizim bu başarıya ulaşabileceğimizi beklemiyordu. Guardiola ve Baggio ile birlikte oynama şansını elde etmiştim. 2002-03 sezonunda Brescia'dayken 8 gol attım. Guardiola ve Baggio gibi oyuncularla birlikte oynadığınızda, onlar işleri sizin için oldukça kolaylaştırıyor" dedi.

"ARKADAŞLARIMI TAKİP ETSEYDİM, ŞU ANDA HAPİSTEYDİM"

Futbola 2012 yılında veda eden Appiah, futbolcu olarak hayatının değiştiğini de belirtip, "Arkadaşlarımı takip etseydim, gangster olurdum ve hapise girerdim. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamı engelledi" ifadesini kullandı.