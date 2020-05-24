Appiah'tan olay itiraf: Hapse girebilirdim!
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Stephen Appiah, futbolculuk kariyeriyle ilgili anılarını anlatırken, flaş bir itirafta bulundu. Ganalı eski yıldız, ülkesinin basınına verdiği röportajda, "Arkadaşlarımı takip etseydim gangster olurdum ve hapse girerdim, Futbol benim gangster olmamı engelledi" dedi.
Süper Lig'de 2005 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Stephen Appiah, ülkesinin basınına verdiği röportajda kariyeri hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
"EN İYİ SEZONUMU BRESCIA'DA YAŞADIM"
Kariyerindeki en güzel günleri İtalya'da Brescia forması altında geçirdiğini belirten Ganalı eski yıldız, "Kariyerimdeki en iyi sezon, Brescia'da geçirdiğim sezondu. Küçük bir takımdı onlara transfer olduğumda ve ligde 6. sırayı almıştık. Kimse bizim bu başarıya ulaşabileceğimizi beklemiyordu. Guardiola ve Baggio ile birlikte oynama şansını elde etmiştim. 2002-03 sezonunda Brescia'dayken 8 gol attım. Guardiola ve Baggio gibi oyuncularla birlikte oynadığınızda, onlar işleri sizin için oldukça kolaylaştırıyor" dedi.
"ARKADAŞLARIMI TAKİP ETSEYDİM, ŞU ANDA HAPİSTEYDİM"
Futbola 2012 yılında veda eden Appiah, futbolcu olarak hayatının değiştiğini de belirtip, "Arkadaşlarımı takip etseydim, gangster olurdum ve hapise girerdim. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamı engelledi" ifadesini kullandı.
- 24.05.2020
- Canlı yayında flaş yorum! "Erol Bulut dışında bir isim sürpriz olacak"
- Flaş sözler! "Diagne'nin takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok"
- Cristian Baroni: Brezilya'da dışarı çıkamıyoruz
- Juventus'un yıldızları Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı
- Yunus Emre Sel: Rahmi Anıl Başaran'la prensip anlaşmasına varıldı
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor
- Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...
- Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Sneijder bombası patladı! Galatasaray'a geri dönüyor...
- Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu sahibini buldu! İşte geleceği tarih...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Appiah'tan olay itiraf: Hapse girebilirdim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.