Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız Deivid De Souza'nın yeni görevi belli oldu. İşte 2006-2010 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten tecrübeli ismin yeni adresi...
24 Mayıs 2020 Pazar 18:18
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

Brezilyalı futbolcu Deivid De Souza, 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve adından çokça söz ettirmişti.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

Sarı-lacivertli ekibin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı çeyrek final başarısında Deivid, attığı gollerle ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deivid De Souza, Kanarya'dan ayrıldıktan sonra önce Flamengo oradan da Coritiba'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

Brezilyalı futbolcu 2013/2014 sezonunun ardından aktif futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Deivid De Souza'nın yeni görevi belli oldu.

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