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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza sportif direktör oluyor

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız Deivid De Souza'nın yeni görevi belli oldu. İşte 2006-2010 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten tecrübeli ismin yeni adresi...

24 Mayıs 2020 Pazar 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





