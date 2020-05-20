UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe efsanesi Alex'e özel paylaşım

Sık sık Türkiye temsilcileri hakkında paylaşımlarda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza paylaşımında bulundu. Paylaşımda Alex'in Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden oluşan bir kolaj video hazırlandı.