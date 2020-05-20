UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe efsanesi Alex'e özel paylaşım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'nden efsanesi 'e özel paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe efsanesi Alex'e özel paylaşım

'nin efsane ismi De Souza'nın 'nde yapmış olduğu en güzel asistlerden bir video kolaj hazırlayan Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Alex De Souza paylaşımında bulundu.

Sık sık Türkiye temsilcileri hakkında paylaşımlarda bulunan resmi Twitter hesabı, 'nin efsane ismi De Souza paylaşımında bulundu. Paylaşımda Alex'in Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden oluşan bir kolaj video hazırlandı.

İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ALEX PAYLAŞIMI

  1. 20.05.2020
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