UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe efsanesi Alex'e özel paylaşım
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu en güzel asistlerden bir video kolaj hazırlayan UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Alex De Souza paylaşımında bulundu.
Sık sık Türkiye temsilcileri hakkında paylaşımlarda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza paylaşımında bulundu. Paylaşımda Alex'in Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asistlerden oluşan bir kolaj video hazırlandı.İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ALEX PAYLAŞIMI
???????? Fenerbahçe great Alex with some memorable assists ??#UCL | @Fenerbahce | @Alex10 pic.twitter.com/uZqb0y9g17— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 20, 2020
- 20.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe efsanesi Alex'e özel paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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