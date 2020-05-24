Fenerbahçe 1 hafta boyunca Riva'da çalışacak
Corona virüsü arasının ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, 25 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde bir kez daha Covid-19 testine girecek. Test sonuçlarının negatif çıkması halinde ise sarı-lacivertlilerin, salı günü TFF Riva Tesisleri'nde kampa gireceği öğrenildi. İşte detaylar...
Bayram tatili nedeniyle çalışmalarına ara veren Fenerbahçe corona virüsü tedbirleri kapsamında kamp tesislerini değiştirecek... Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, sarı-lacivertliler 25 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde Covid-19 testine girecek. Test sonuçlarının negatif çıkması halinde ise Fenerbahçe'nin yeni kamp yeri TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri olacak.
SAMANDIRA'DA TADİLAT VAR
Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Riva'da salı günü başlayıp pazar günü son bulacak olan kampta futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve böylece risk azaltılacak.
TOPUK YAYLASI'NDA ZEMİN MÜSAİT DEĞİL
Öte yandan sarı-lacivertlilerin gündemine Topuk Yaylası'na gitme konusunun da geldiği, ancak zeminin Temmuz ayına kadar hazır olmaması nedeniyle bu fikrin hayata geçmediği öğrenildi.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 19:25
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Fenerbahçe 1 hafta boyunca Riva'da çalışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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