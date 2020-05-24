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24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş kamp kararı! Testler negatif çıkarsa...

1 hafta boyunca Riva'da çalışacak

Fenerbahçe 1 hafta boyunca Riva'da çalışacak

Corona virüsü arasının ardından çalışmalarına başlayan , Pazartesi sabah saatlerinde 'nde bir kez daha Covid-19 testine girecek. Test sonuçlarının negatif çıkması halinde ise sarı-lacivertlilerin, salı günü Riva Tesisleri'nde kampa gireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Bayram tatili nedeniyle çalışmalarına ara veren corona virüsü tedbirleri kapsamında kamp tesislerini değiştirecek... Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, sarı-lacivertliler Pazartesi sabah saatlerinde Covid-19 testine girecek. Test sonuçlarının negatif çıkması halinde ise Fenerbahçe'nin yeni kamp yeri Riva Hasan Doğan Tesisleri olacak.

SAMANDIRA'DA TADİLAT VAR
Fenerbahçe'nin 'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Riva'da salı günü başlayıp pazar günü son bulacak olan kampta futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve böylece risk azaltılacak.

TOPUK YAYLASI'NDA ZEMİN MÜSAİT DEĞİL
Öte yandan sarı-lacivertlilerin gündemine 'na gitme konusunun da geldiği, ancak zeminin Temmuz ayına kadar hazır olmaması nedeniyle bu fikrin hayata geçmediği öğrenildi.

  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 19:25
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