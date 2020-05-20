Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalar için kollarını sıvayan ekiplerden Fenerbahçe bu sezondan umduğunu bulamadı. Özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplar sonrası düşüşe geçen sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon kupanın mutlak sahibi olmak istiyor. Çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı Kanarya'da transfer girişimleri de hız kazandı. İşte detaylar son dakika Fenerbahçe haberleri...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:37
Güncelleme: 20.05.2020 17:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılması planlanan lig maçları için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk yarıda aldığı istikrarsız sonuçların ardından ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray, gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlamasının ardından oynadığı 7 maçtan da galibiyet çıkaramayan ve bitime 8 hafta kala zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde kuracağı kadroyla taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına şimdiden başlayan iki takımın hedefi de yerli ve genç futbolcuları kadrolarına kazandırmak...
Geçtiğimiz sezon da bu amaçla hareket eden ve Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde karşı karşıya gelen Süper Lig'in iki devi, bu sezon da Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için kıyasıya bir mücadeleye girdi.