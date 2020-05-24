Yeni sezonda Fenerbahçe bambaşka! 2 imza birden...

Sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle ikinci yarıda yaşadığı puan kayıpları ile büyük bir düşüşe geçen Fenerbahçe şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda. Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet serisi de son bulan sarı-lacivertliler 40 puanla 7. sırada bulunurken lider Trabzonspor ile puan farkı 13'e çıkmış durumda... Hal böyle olunca Başkan Ali Koç ve ekibi gelecek sezon kadro yapılanmasında büyük bir revizyona gitme kararı aldı. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...