Yeni sezonda Fenerbahçe bambaşka! 2 imza birden...
Sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle ikinci yarıda yaşadığı puan kayıpları ile büyük bir düşüşe geçen Fenerbahçe şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmış durumda. Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet serisi de son bulan sarı-lacivertliler 40 puanla 7. sırada bulunurken lider Trabzonspor ile puan farkı 13'e çıkmış durumda... Hal böyle olunca Başkan Ali Koç ve ekibi gelecek sezon kadro yapılanmasında büyük bir revizyona gitme kararı aldı. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
24 Mayıs 2020 Pazar 12:13
Güncelleme: 24.05.2020 12:13
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Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor. Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.
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MIHA ZAJC Ersun Yanal döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.
TOLGA CİĞERCİ Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeniden bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe ile 8 maça daha çıkacak olan Tolga'nın kaderi bu süreçte belli olacak.
SADIK ÇİFTPINAR Fenerbahçe, maaşından fedakarlık yapan 27 yaşındaki stopere her türlü formülü açık tutacak. Kendisine kulüp bulması halinde gidecek. Yedek kalmayı sorun etmeyen ve sağlıklı olduğu dönemde çalışmalarını profesyonelce sürdüren Sadık, gitmek istemezse kadroda tutulacak.
DENİZ TÜRÜÇ Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Deniz Türüç, beklentileri karşılayamadı ancak Deniz'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması planlanıyor.