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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...
Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişerek Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olmayı başaran ve futbol severlerin 'Genç Semih' olarak tanıdığı 37 yaşındaki Semih Şentürk'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi... Son olarak Eskişehirspor forması giyen ve kariyerinin bitiren eski futbolcunun paylaştığı fotoğrafı görenler kendisini tanıyamadı. İşte o fotoğraf ve futbol dünyasının tanınan simalarının değişimleri...
24 Mayıs 2020 Pazar 18:10
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İŞTE FUTBOLCULARIN BÜYÜK DEĞİŞİMİ!
Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.
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Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.
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Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.
Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.