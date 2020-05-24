Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişerek Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olmayı başaran ve futbol severlerin 'Genç Semih' olarak tanıdığı 37 yaşındaki Semih Şentürk'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi... Son olarak Eskişehirspor forması giyen ve kariyerinin bitiren eski futbolcunun paylaştığı fotoğrafı görenler kendisini tanıyamadı. İşte o fotoğraf ve futbol dünyasının tanınan simalarının değişimleri...