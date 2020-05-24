Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişerek Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olmayı başaran ve futbol severlerin 'Genç Semih' olarak tanıdığı 37 yaşındaki Semih Şentürk'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi... Son olarak Eskişehirspor forması giyen ve kariyerinin bitiren eski futbolcunun paylaştığı fotoğrafı görenler kendisini tanıyamadı. İşte o fotoğraf ve futbol dünyasının tanınan simalarının değişimleri...

24 Mayıs 2020 Pazar 18:10
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

İŞTE FUTBOLCULARIN BÜYÜK DEĞİŞİMİ!

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü görenler tanıyamıyor! İnanılmaz değişim...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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