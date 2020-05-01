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01 Mayıs 2020, Cuma
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’da ayakta seyirci

Old Trafford’da ayakta seyirci

, gelecek sezondan itibaren Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.

2020-21 sezonunda başlayacak uygulamayla 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin yerleştirilmesi gerekli için izinlerin alındığı belirtildi.

  1. 1.5.2020
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