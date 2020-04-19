Çağlar Söyüncü mesaj gönderdi! "Evde kal ama güçlü kal"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, "Evde Kal" paylaşımı yaptı. Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Evde kal ama güçlü kal" notunu düştü.
Corona virüsü salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Evde kal ama güçlü kal" mesajını verdi.
Premier Lig'in askıya alınması sonrası evine kapanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de formunu kaybetmemek adına sıkı çalışıyor. İngiltere'de Leicester City forması giyen ve bu sezon büyük çıkış yakalayan 23 yaşındaki savunmacı, yaptığı idmana dair bir fotoğraf paylaştı.
Boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaşan Söyüncü, "Evde kal ama güçlü kal" (Stay home but stay strong) notunu düştü.
- 19.04.2020
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