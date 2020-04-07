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07 Nisan 2020, Salı
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Guardiola’ya acı haber

Guardiola’ya acı haber

, dün aldığı acı haberle yıkıldı. İspanyol hocanın koronavirüse yakalanan 82 yaşındaki annesi , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dün aldığı acı haberle yıkıldı. İspanyol hocanın koronavirüse yakalanan 82 yaşındaki annesi , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  1. 7.4.2020
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