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30 Mart 2020, Pazartesi
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Özil ailesinin mutlu günü

Özil ailesinin mutlu günü

- çiftinin kız çocuğu dünyaya geldi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu güzel haberi hesabından duyurdu.

'in yıldız futbolcusu baba oldu. - Mesut Özil çifti yeni doğan çocuklarına Eda adını verdi. 31 yaşındaki futbolcu hesabından paylaştığı fotoğrafta güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Mesut Özil paylaştığı fotoğrafta, ''Şükürler olsun ki kızımız "Eda" sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN!'' ifadelerini kullandı.


  1. 30.03.2020
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