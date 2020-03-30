Özil ailesinin mutlu günü
Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinin kız çocuğu dünyaya geldi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil baba oldu. Amine Gülşe - Mesut Özil çifti yeni doğan çocuklarına Eda adını verdi. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
Mesut Özil paylaştığı fotoğrafta, ''Şükürler olsun ki kızımız "Eda" sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN!'' ifadelerini kullandı.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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