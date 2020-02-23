Arsenal 3-2 Everton | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal ile Everton Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Arsenal, gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanıp üst üste 2. galibiyetini aldı. Mücadeleye 11'de başlayan Mesut Özil 82 dakika sahada kaldı.
Kötü bir sezon geçirdiği İngiltere Premier Ligi'nde orta sıralarda yer alan Arsenal, 27. haftada Everton'ı konuk etti.
Gol düellosuna sahne olan mücadeleden ev sahibi Arsenal 3-2 galip ayrılmayı başardı.
1'de Calvert-Lewin'in golüyle yenik duruma düşen Topçular, 27'de Nketiah ile skora dengeyi getirdi: 1-1.
33. dakikada sahne alan Pierre Aubameyang, Arsenal'i öne geçiren golü kaydetti: 2-1.
Pes etmeyen Everton ilk yarının uzatma anlarında Richarlison'un golüyle soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.
SON SÖZÜ AUBAMEYANG SÖYLEDİ
İkinci devrenin hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydedip, Arsenal'i zafere taşıdı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Londra ekibi yenilmezlik serisini de 7 haftaya çıkardı.
Arsenal bu sonuçla puanını 37 yaparken, Everton ise 36 puanda kaldı.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 22:50
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