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30 Mart 2020, Pazartesi
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Pogba karantina günlerini anlattı: Sadece babalık yapıyorum

Pogba karantina günlerini anlattı: Sadece babalık yapıyorum

'de  forması giyen , corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evde ailesiyle zaman geçirdiğini söyledi. Kulübün yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, "Sadece babalık yapıyorum, o yetiyor, beni meşgul ediyor. Yemek yapıyorum, eşime yardım ediyorum ve normal bir baba oluyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Manchester Unitedlı futbolcular ve , kulübün yayınlanan programa katılarak, karantina günlerini nasıl geçirdiklerini anlattı.

Pogba, evde ailesiyle izole bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Sadece babalık yapıyorum, o yetiyor, beni meşgul ediyor. Yemek yapıyorum, eşime yardım ediyorum ve normal bir baba oluyorum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarına evde kalmalarına yönelik çağrıda bulunan Fransız futbolcu, "'ı desteklemeye devam edin. Umarım yakında geri döneceğiz. Futbola dönmek ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"FUTBOL YENİDEN BAŞLADIĞINDA HAZIR OLACAĞIZ"

Jesse Lingard da evde çalışmalarına devam ettiğini ve futbola geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

Sosyal medyada zaman geçirdiğini kaydeden Lingard, "Takım arkadaşlarımızla bir WhatsApp grubumuz var, oradan haberleşiyoruz. Zihnimi meşgul etmeye ve aktif kalmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan İngiliz futbolcu, "Evde kalmalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. yeniden başladığında hazır olacağız. Evlerimizde ve bahçelerimizde sıkı bir şekilde çalıyoruz. Geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." yorumunu yaptı.

  1. 30.03.2020
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