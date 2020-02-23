Wolverhampton 3-0 Norwich City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Molineux Stadyumu'nda Norwich City'i konuk eden Wolverhampton, Jota (2) ve Jimenez'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Wolverhampton ile Norwich City karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Wolverhampton, Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 30'u gösterirken tekrar sahneye çıkan Jota, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 50. dakikasında ev sahibi ekip Jimenez'in attığı golle durumu 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Wolves 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 23.02.2020
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Yorum
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