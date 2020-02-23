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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton 3 puanı 3 golle kaptı

3-0 | MAÇ SONUCU

Wolverhampton 3-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

'in 27. haftasında 'nda 'i konuk eden , Jota (2) ve Jimenez'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Wolverhampton, Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 30'u gösterirken tekrar sahneye çıkan Jota, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında ev sahibi ekip Jimenez'in attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Wolves 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 23.02.2020
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