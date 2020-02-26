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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Verilen ceza sonrası M. City'den flaş hamle!

'a başvurdu!

Manchester City CAS'a başvurdu!

Geçtiğimiz günlerde 'nin dev kulübü 'yi 2 yılllığına Avrupa kupalarından men ettiğini duyurmuştu. Bu karar sonrası ekibinden flaş bir hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde , 'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Verilen bu kararın ardından 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacak İngiliz ekip, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlamış, açıklamada "Bu karar bizi hayal kırıklığına uğratsa da şaşırtmamıştır. 2018 yılının Aralık ayında daha soruşturma başlamadan UEFA Başmüfettiş'i nasıl bir ceza verileceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. UEFA tarafından açılan, UEFA tarafından yürütülen bu dava yine UEFA tarafından sonuca bağlanmıştır. Kulübümüz ilk fırsatta 'a başvuracaktır" denilmişti.

Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için resmen CAS'a başvurdu.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 14:44
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