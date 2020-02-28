Manchester City'de sakatlanan Laporte 3-4 hafta oynayamayacak - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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'de sakatlanan Laporte 3-4 hafta oynayamayacak

Manchester City'de sakatlanan Laporte 3-4 hafta oynayamayacak

ekiplerinden 'nin savunma oyuncusu Aymeric Laporte, sakatlığı nedeniyle en az üç hafta forma giyemeyecek.

Basın toplantısı düzenleyen 'nin teknik direktörü , takımının 'i 2-1 mağlup ettiği hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl ağustos ayında dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara geçen ay dönebilen Laporte'nin sahalardan bir süre daha uzak kalacağını belirten Guardiola, "Diz kirişlerinde sorun var. En az 3 hafta veya bir ay forma giyemeyecek. Sahalardan uzun süre uzak kaldığınız zaman, yeniden döndüğünüzde bu tür sakatlıklar olabiliyor." dedi.

Laporte, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Manchester City'de bu sezon 8 maçta forma giyebildi.

  1. 28.02.2020
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