Manchester City'de sakatlanan Laporte 3-4 hafta oynayamayacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin savunma oyuncusu Aymeric Laporte, sakatlığı nedeniyle en az üç hafta forma giyemeyecek.
Basın toplantısı düzenleyen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Geçen yıl ağustos ayında dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara geçen ay dönebilen Laporte'nin sahalardan bir süre daha uzak kalacağını belirten Guardiola, "Diz kirişlerinde sorun var. En az 3 hafta veya bir ay forma giyemeyecek. Sahalardan uzun süre uzak kaldığınız zaman, yeniden döndüğünüzde bu tür sakatlıklar olabiliyor." dedi.
Laporte, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Manchester City'de bu sezon 8 maçta forma giyebildi.
- 28.02.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Manchester City'de sakatlanan Laporte 3-4 hafta oynayamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.