Norwich City 1-0 Leicester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında ilk 4'e tutunmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Norwich deplasmanına konuk oldu.

Carrow Road'da oynanan karşılaşmayı Norwich 1-0 kazanarak üç puana uzandı.

İlk yarısı golsüz geçen maçın 70. dakikasında Jamal Lewis attığı golle Norwich'e galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise Leicester City formasıyla ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City, 51 puana yükseldi. Norwich ise 21 puana yükseldi ancak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.