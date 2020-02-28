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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Çağlar'lı Leicester lig sonuncusuna yenildi!

1-0 | MAÇ SONUCU

Norwich City 1-0 Leicester City | MAÇ SONUCU

'in 28'inci hafta açılış maçında 'nün formasını giydiği , deplasmanda ligin son sırasında yer alan ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 70'inci dakikasında 'in attığı golle 1-0 kazandı. Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

İngiltere 'in 28. haftasında ilk 4'e tutunmak isteyen 'nün takımı , Norwich deplasmanına konuk oldu.

Carrow Road'da oynanan karşılaşmayı Norwich 1-0 kazanarak üç puana uzandı.

İlk yarısı golsüz geçen maçın 70. dakikasında attığı golle Norwich'e galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise Leicester City formasıyla ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City, 51 puana yükseldi. Norwich ise 21 puana yükseldi ancak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.

  1. 29.02.2020
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