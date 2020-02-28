Norwich City 1-0 Leicester City | MAÇ SONUCU
Premier Lig'in 28'inci hafta açılış maçında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda ligin son sırasında yer alan Norwich City ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 70'inci dakikasında Jamal Lewis'in attığı golle 1-0 kazandı. Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında ilk 4'e tutunmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Norwich deplasmanına konuk oldu.
Carrow Road'da oynanan karşılaşmayı Norwich 1-0 kazanarak üç puana uzandı.
İlk yarısı golsüz geçen maçın 70. dakikasında Jamal Lewis attığı golle Norwich'e galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise Leicester City formasıyla ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Leicester City, 51 puana yükseldi. Norwich ise 21 puana yükseldi ancak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.
- 29.02.2020
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